السيطرة علي حريق ببرج سكني مكون من 12 طابقا بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب ببرج سكني مكون من 12 طابقا بمدينة الفيوم ولم يسفر عن وقوع إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني مكون من 12 طابقا بمنشأة لطف الله بمدينة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق.

وتبين أنه نشب بالطابق الأخير وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.