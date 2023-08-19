ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة علي حريق ببرج سكني مكون من 12 طابقا بالفيوم

سيارة إطفاء - أرشيفية
سيارة إطفاء - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب ببرج سكني مكون من 12 طابقا بمدينة الفيوم ولم يسفر عن وقوع إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني مكون من 12 طابقا بمنشأة لطف الله بمدينة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق.

وتبين أنه نشب بالطابق الأخير وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق ببرج سكني بالفيوم حرائق بالفيوم حوادث الفيوم منشأة لطف الله بالفيوم الفيوم