حبس مسئول لحوزته 180 ألف عبوة سجائر متنوعة

امرت نيابة الوايلي بحبس مسئول عن مخزن سجائر بحوزته أكثر من 180 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها 4 ايام علي ذمة التحقيق.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ بإدارة مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه وبالتفتيش في حضوره عُثر على (180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة") بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.