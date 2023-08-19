فنون الوادي وكفر سعد في افتتاحية الأسبوع الرابع للمبادرة الصيفية برأس البر ودمياط

يواصل برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للأسبوع الرابع على التوالي، تقديم فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث شهدت سهرة فنية وسط حضور جماهيري كبير بمدينتي رأس البر بممشى النيل، ودمياط الجديدة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية.

وضمن البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، افتتحت فرقة الوادي للفنون الشعبية الليلة بمجموعة من الفقرات الفلكلورية برأس البر منها رقصات: الخزام، البلح، البادية، التنورة للفنان أحمد فتحي، المقرونة، تخللها فقرات غنائية للمطرب أحمد منصور وأغنية أما براوة، والمطرب محمد مغاوري وأغنيات الليلة عيد وبتنادينى تاني ليه، وغناء جماعي لأغنية القلب يعشق كل جميل، وعزف مزمار للفنان محمد سلام، مدير الفرقة سمير معوض، مدرب الفرقة محمد عبد الله، وذلك بحضور د. فادى سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.

كما تضمنت الفعاليات التي تنظم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عروضا بالمسرح الروماني بدمياط الجديدة التقى خلالها الجمهور مع فرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي وعروض غنائية من التراث الدمياطي تضمنت أغنية يا أما الحمام سرح للفنانة غادة، وعلى ورق الفل غناء إلهام، وقدم الفنان أبو النعمان أغنية مصر بلدي، واختتمت الفرقة عروضها بمديح نبوي.

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