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السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة الحكام بالفيوم تواصل إجراء التدريبات البدنية والمحاضرات النظرية للحكام "صور"

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات
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 واصلت  لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم اجراء محاضرات نظرية وتدريبات بدنية للحكام استعدادا للموسم الجديد وذلك فى ملعب دمو"المقاصة".
كانت اللجنة برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى، قد قامت مساء امس الجمعه باجراء محاضرة نظرية فى القانون عن الاخطاء وسوء السلوك القاها الكابتن صبرى برديسى والكابتن رجب محمد.
 واعقب ذلك تدريبات بدنية بقيادة الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى باللجنة.
وشهد المحاضرة والتدريبات البدنية  الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن محمد طه محمد المعد البدنى بلجنة الحكام الرئيسية .
وقدمت اللجنة الشكر للنائب وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ ومدير الكرة بنادى مصر المقاصة على اتاحة ملعب الفريق لتدريب الحكام.
وقد أنتهت اللجنة يوم الخميس الماضى من صرف جميع مستحقات الحكام فى المنطقة لمباريات الموسم الماضى الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والقطاعات وكأس مصر.

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