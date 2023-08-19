السيطرة على حريق في منزل بإحدى قرى الفيوم

اندلع حريق هائل في منزل مكون من طابقين بإحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، فيما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور للسيطرة على النيران، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في منزل دورين بعزبة سعد بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغرق بنطاق المركز.



وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، إلا أنّ النيران التهمت معظم محتويات المنزل.

وتبينّ أنّ الحريق اندلع جراء حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى لاشتعال النيران في محتويات المنزل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.