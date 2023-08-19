أوكرانيا ترحب بقرار الولايات المتحدة بالسماح للدنمارك وهولندا بإرسال طائرات مقاتلة.. وريزنيكوف: طيارونا يحتاجون إلى تدريبات مكثفة

أشادت أوكرانيا بقرار الولايات المتحدة السماح للحليفين الدنمارك وهولندا بإرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16إلى أوكرانيا.

ووصف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف هذا التطور بأنه نبأ عظيم من الولايات المتحدة، وكشف أنه لم يتضح متى قد تتلقى أوكرانيا الطائرات مؤكدا أن الطيارين الأوكرانيين يحتاجون إلى تدريب مكثف قبل أن يتمكنوا من الطيران.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فمن غير المرجح أن تؤثر الطائرات المقاتلة على مسار الحرب في أي وقت قريبن وقال الجنرال جيمس هيكر، الجنرال بالقوات الجوية، للصحفيين في اجتماع افتراضي مع مجموعة كتاب الدفاع، إنه لا توجد احتمالات في الوقت الحالي لكسب اليد العليا لأوكرانيا أو روسيا.

وأضاف هيكر ردا على سؤال من إذاعة صوت أمريكا: "لا أعتقد أن أي شخص سيحصل على تفوق جوي ما دام عدد صواريخ أرض جو مرتفعًا بدرجة كافية".

ولاحظ هيكر، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا والقوات الجوية الأمريكية في أفريقيا، أنه إذا نفدت أوكرانيا من ذخيرتها الدفاعية الجوية والصاروخية المتكاملة، "فإنها تصبح مشكلة".

وقال: "تمتلك كل من أوكرانيا وروسيا أنظمة دفاع جوي وصاروخي متكاملة جيدة للغاية". "هذا وحده هو ما منع روسيا وأوكرانيا من الحصول على تفوق جوي."

وفي قمة ثلاثية يوم الجمعة، تعهد زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية "بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ضد الحرب العدوانية الوحشية وغير المبررة التي تشنها روسيا".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال اجتماع في معتكف الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد، إن بلادهم ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا.

كما تعهدوا بمواصلة عقوباتهم على روسيا وتسريع "تقليص اعتماد بلادهم على الطاقة الروسية".

وبرز ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود كأفضل طريق شحن لصادرات الحبوب الأوكرانية منذ أن انسحبت روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مما ترك السفن التي تسافر عبر ممر البحر الأسود عرضة للهجمات الروسية.

وقال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو بعد لقاء رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في بوخارست: "نأمل أن يمر أكثر من 60٪ من الحجم الإجمالي لصادرات الحبوب الأوكرانية إلى رومانيا".