محافظة الجيزة تضبط 2328 مخالفة لمخابز خلال شهر

أكد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة الحملات الرقابية والمرور علي جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدي توافر السلع الغذائية ووصول الدعم الى مستحقية.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٣٠٨٤ مخالفة تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ٤٤ طن ما بين دقيق مدعم وسكر وارز ومكرونه ونخاله مجهولة المصدر و ٣٠٩٧ كرتونه زيت تمويني بمنشأت مخالفة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٢٨ مخالفه لمخابز لانتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.. بالاضافه الي ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ١٢١٠ بحوزه مخابز وبداليين تموينين بمناطق أوسيم والبدرشين للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وأكد راشد أنه تم تحرير ٥٧٧ محضر تمويني لمحال عامة لعدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة وضبط ١٨ الف علبه سجائر مخزنه الي جانب تحرير ١٦ محضر لمحطات وقود ومستودعات لضبط عددًا من المخالفات بهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشملت الحملات ضبط مخزن لأعادة تدوير الزبدة الصناعي وتحويلها إلى زبدة بلدي بالمخالفة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.