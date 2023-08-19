البابا تواضروس يغادر القاهرة متوجهًا إلى المجر

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أرض الوطن متوجهًا إلى جمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

ومن المقرر أن يلتقي قداسة البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.

ومن المنتظر أن تعطي جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.

وتتضمن زيارة قداسته أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة.

369462015_611413854514277_8470189631216867316_n

369476587_611413901180939_6560786632022019533_n