تعليم القاهرة: بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، اليوم السبت، بدء غرفة عمليات تعليم العاصمة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم إمتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية . حيث تقدم عدد (١٩٤٦٢) طالب وطالبة لأداء الإمتحان داخل (٣٥) لجنة.

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها أن الإمتحانات تسير بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى حتى الآن . كما تم متابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الفورى لحظة بلحظة، لحل أى مشكلة قد تطرأ لضمان حسن وسير وانتظام الإمتحانات داخل اللجان ، وجاء ذلك بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات والسادة أعضاء الغرفة.



