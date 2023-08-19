إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة في مشاجرة اندلعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة إستخدم خلالها الطرفين الأسلحة البيضاء والشوم، فيما تمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وجرى نقل المصابين للمستشفى.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمدينة أبشواي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.



أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص منهم شاب يدعى محمد مصطفى (32 سنة) والذي جرى نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، واثنين آخرين جرى نقلهما بمعرفة الشرطة إلى مستشفى أبشواي المركزي، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، والذين تبادلا الإتهامات فيما بينهما وألقى كل منهما اللوم على الآخر في إندلاع المشاجرة بينهم.