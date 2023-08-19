ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"عشماوي": طرح 5 آلاف طن سكر في أول جلسة للتداول في البورصة المصرية للسلع

الدكتور ابراهيم عشماوي
الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال  الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنه  لضبط الأسواق والتماشي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فقد تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد اهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن.

 وقد تم طرح كمية 5000 طن من قبل عدد 5 شركات انتاج للسكر الابيض، وقد تقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300  جنيه مصري للطن الواحد.

البورصة المصرية للسلع السكر ضبط الأسواق اليات البورصة منظومة السلع الغذائية