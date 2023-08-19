الأهلي يفتح ملف تجديد عقد محمد هاني

رحب محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للاعب التوقيع لأى ناد فى يناير القادم.

وفتح خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي باب المفاوضات مع محمد هاني للاستمرار مع القلعة الحمراء في ظل تألقه اللافت للنظر لاسيما في الموسم الأخير منذ تولى السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب المارد الأحمر الأمر الذي دفع اللاعب للتأكيد على ترحيبه بالبقاء داخل جدران التتش لاسيما أنه أحد أبناء النادي.

وبدأ خالد بيبو التفاوض مع محمد هاني للاتفاق على القيمة المالية التي سيحصل عليها في العقد الجديد مع تعديل قيمة عقده في الموسم المتبقي من العقد القديم، وليستمر مع النادي لمدة 4 سنوات قادمة حتى صيف 2027.

تأتي خطوة خالد بيبو في تجديد عقود القوام الأساسي للأهلي في الفترة الحالية في بداية مهمته بعد توليه منصب مدير الكرة، لاسيما بعد الانتهاء من تجديد عقد محمد مجدى أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة بخلاف الموسم المقبل، حيث يسعى بيبو في استغلال توقف الدوري في تجديد عقود كل اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.