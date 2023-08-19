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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يطالب إدارة الأهلي بضم مساعد جديد في الجهاز الفني

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي
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طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مسئولي القلعة الحمراء تواجد عنصر جديد ضمن الطاقم المساعد له داخل الجهاز الفني للفريق.

وعلمت “البوابة نيوز" أن كولر أخطر مسئولي النادي الأهلي برغبته في إضافة عنصر جديد ضمن الطاقم المعاون له قبل انطلاق معسكر الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

ومن المنتظر أن يتم تحديد العنصر الجديد داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور عودة المدرب السويسري مارسيل كولر إلى القاهرة يوم الخميس المقبل لقيادة تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافأة الفوز ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

وينص عقد كولر مع الأهلي على الحصول مكافأة شهرين نظير الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وشهر آخر للفوز بالدوري.

مارسيل كولر الأهلى دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري