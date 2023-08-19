تايوان تدعو بكين للحوار ووقف التلويح بالقوة

أكدت حكومة تايوان، امتلاكها السيادة التي تمنحها الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الصديقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما دعت حكومة تايوان، الصين إلى وقف التلويح بالقوة وبدء حوار.

وكانت بدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، عن المتحدث العسكري شي يي قوله، إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.