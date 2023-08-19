الثانوية العامة "دور ثان".. جروبات الغش تتداول امتحان اللغة العربية

تداولت منذ قليل جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام، نماذج لأسئلة واجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، “دور ثان”.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة - شعبة عامة اليوم امتحان اللغة العربية فترة أولى، لمدة 3 ساعات، وامتحان الدين فترة ثانية، ولمدة ساعة ونصف، بنظام البابل شيت.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد عن 119 الف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

واستعدت المديريات التعليمية بالمحافظات بتشكيل غرف العمليات للتواصل مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا تجهيز استراحات المراقبين تمهيدا لانطلاق الامتحانات.