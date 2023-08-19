تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف بورنموث وبتولوز يصطدم بـ "باريس سان جيرمان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 ، على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي
4:00 فولهام : برينتفورد
4:00 ليفربول : بورنموث
4:00 وولفرهامبتون : برايتون
6:30 توتنهام هوتسبير : مانشستر يونايتد
9:00 مانشستر سيتي : نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
5:00 ريال سوسييداد : سيلتا فيجو
7:30 ألميريا : ريال مدريد
9:30 أوساسونا : أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
6:30 إمبولي : هيلاس فيرونا
6:30 فروسينوني : نابولي
8:45 انتر ميلان : مونزا
9:45 جنوى : فيورنتينا
الدوري الألماني
3:30 باير ليفركوزن : لايبزيج
3:30 فولفسبورج : هايدنهايم
3:30 هوفنهايم : فرايبورج
3:30 أوجسبورج : بوروسيا مونشنجلادباخ
3:30 شتوتجارت : بوخوم
6:30 بوروسيا دورتموند : كولن
الدوري الفرنسي
7:00 ليون : مونبلييه
9:00 تولوز : باريس سان جيرمان