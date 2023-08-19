تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف بورنموث وبتولوز يصطدم بـ "باريس سان جيرمان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 ، على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

4:00 فولهام : برينتفورد

4:00 ليفربول : بورنموث

4:00 وولفرهامبتون : برايتون

6:30 توتنهام هوتسبير : مانشستر يونايتد

9:00 مانشستر سيتي : نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني

5:00 ريال سوسييداد : سيلتا فيجو

7:30 ألميريا : ريال مدريد

9:30 أوساسونا : أتلتيك بيلباو

الدوري الإيطالي

6:30 إمبولي : هيلاس فيرونا

6:30 فروسينوني : نابولي

8:45 انتر ميلان : مونزا

9:45 جنوى : فيورنتينا

الدوري الألماني

3:30 باير ليفركوزن : لايبزيج

3:30 فولفسبورج : هايدنهايم

3:30 هوفنهايم : فرايبورج

3:30 أوجسبورج : بوروسيا مونشنجلادباخ

3:30 شتوتجارت : بوخوم

6:30 بوروسيا دورتموند : كولن

الدوري الفرنسي

7:00 ليون : مونبلييه

9:00 تولوز : باريس سان جيرمان