اليوم.. نظر قضية البلوجر هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر

تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، قضية البلوجر هبة السيد المعروفة باسم "أم زياد" بتهمة الاتجار بالبشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة "هبة سيد إبراهيم أحمد" والمتهم "محمد حمدى عبدالمجيد أحمد" 18 سنة - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم "حسن سمير محمود محمد مشالى" هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29/4/2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية،

أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد

1-ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم "هبة حمدي عبد المجيد"، "زياد حمدي عبد المجيد"، "إيلين حمدي عبد المجيد"، "حبيبة حمدي عبد المجيد"، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.



2-استغلت أطفالها تجارياً بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - في حالة تحدد سلامة تنشتتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. وعرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم في بندي الاتهام.