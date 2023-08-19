تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت

السبت 19/أغسطس/2023 - 09:57 ص

حافظ الدولار الأمريكي على ثباته أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت ليستقر متوسط سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند نحو 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سعر 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع .

في البنك التجاري الدولي سجل سعر شراء الدولار بداية تعاملات اليوم 30.85 جنيه فيما سجل سعر بيع الدولار 30.95 جنيه.

في بنك الإسكندرية سجل سعر العملة الخضراء اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم السبت في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق بلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء ، بينما سجل سعر بيع الدولار اليوم 30.95 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه.