أوكرانيا تشن 10 غارات على مواقع ارتكاز للقوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 10 غارات على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إن قوات المدفعية قصفت منطقتي ارتكاز للقوات الروسية ومواقع للأسلحة والمعدات العسكرية و4 مواقع للمدفعية وموقعي قيادة ومحطتين للحرب الإلكترونية.. واستمرت قوات الدفاع الأوكرانية في تنفيذ عملية هجومية في ميليتوبو وبيريانسك وتعزز من مواقعها هناك.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية، هجوما جويا باستخدام طائرات بدون طيار من طراز شاهد، فيما قصف أوكرانيا بـ3 صواريخ، وشن 41 غارة جوية وقصف مناطق أخرى 74 مرة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.. موضحة أن احتمال تعرض أوكرانيا للقصف الصاروخي والجوي لا يزال مرتفعا.