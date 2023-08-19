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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يأمر بتخصيص مساعدات إضافية لمكافحة الحرائق في هاواي

بايدن
بايدن
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قال البيت الأبيض في بيان، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لهاواي في أعقاب حرائق غابات مميتة تسببت في دمار هائل في الولاية هذا الشهر جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أنه تمت زيادة الأموال الاتحادية المخصصة لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة بنسبة 100 بالمئة من إجمالي التكاليف المستحقة لمدة 30 يوما متصلة تختارها الولاية من أول 120 يوما بعد الواقعة.

ومن المنتظر أن يتوجه بايدن إلى هاواي الأسبوع المقبل لتفقد المناطق المنكوبة بالحرائق ولقاء ناجين ومسعفين يواصلون البحث عن المفقودين، في وقت تجاوزت فيه حصيلة الكارثة 100 قتيل.

والحرائق التي سوّت مدينة لاهاينا التاريخية في جزيرة ماوي بالأرض، هي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة وقد أدت إلى مقتل 110 أشخاص.

بايدن هاواي الحرائق في هاواي مساعدات إضافية