لافروف: قيمة المساعدات الغربية لأوكرانيا تجاوزت 160 مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إجمالي المساعدات الغربية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغ أكثر من 160 مليار دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال لافروف في حديث لمجلة "الحياة الدولية" الروسية، إن "إجمالي قيمة المساعدات الأجنبية لنظام زيلينسكي خلال العام بعد بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوز الـ 160 مليار دولار، بما فيها المساعدات العسكرية 75 مليار دولار".

وأشار لافروف إلى أنه حسب إحصاءات منظمة "The Heritage Foundation" الأمريكية غير الحكومية، فإن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا 113 مليار دولار، ما يساوي 900 دولار من كل منزل، إضافة إلى 300 دولار إضافية بمثابة فوائد على الديون.

وأكد لافروف أن "هذه مبالغ ضخمة، وخصوصا مع اعتبار الوضع الصعب للاقتصاد العالمي".