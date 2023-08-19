الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في استيراد ونقل وترويج المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية الجزائرية فى تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط فى استيراد ونقل وترويج المخدرات فى إطار جماعة دولية منظمة، انطلاقا من دولة فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.

وذكر الدرك الوطني الجزائري (قوة مسلحة أمنية تابعة لوزارة الدفاع) فى بيان صحفى، أن وحدات الدرك بولاية مستغانم غربى الجزائر، تمكنت من تفكيك النواة الرئيسية للشبكة الإجرامية المتكونة من 12 فردًا من خلال القبض على 7 من أعضائها وتحديد هوية الباقين.

وأوضح أنه تم حجز كمية من المخدرات تتمثل فى ضبط أكثر من كيلو جرام و300 جرام من الكوكايين و35 ألف قرص مهلوس، وحجز 4 مركبات وكمية من العملات الأجنبية.

وأكد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتقديم المقبوض عليهم أمام الجهات القضائية المختصة.