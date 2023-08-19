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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في استيراد ونقل وترويج المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 نجحت الأجهزة الأمنية الجزائرية فى تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط فى استيراد ونقل وترويج المخدرات فى إطار جماعة دولية منظمة، انطلاقا من دولة فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.

وذكر الدرك الوطني الجزائري (قوة مسلحة أمنية تابعة لوزارة الدفاع) فى بيان صحفى، أن وحدات الدرك بولاية مستغانم غربى الجزائر، تمكنت من تفكيك النواة الرئيسية للشبكة الإجرامية المتكونة من 12 فردًا من خلال القبض على 7 من أعضائها وتحديد هوية الباقين.
وأوضح أنه تم حجز كمية من المخدرات تتمثل فى ضبط أكثر من كيلو جرام و300 جرام من الكوكايين و35 ألف قرص مهلوس، وحجز 4 مركبات وكمية من العملات الأجنبية.
وأكد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتقديم المقبوض عليهم أمام الجهات القضائية المختصة.

الجزائر تفكيك شبكة إجرامية نقل وترويج المخدرات