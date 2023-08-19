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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جو بايدن يرفض التعليق على التحقيقات مع نجله

جو بايدن
جو بايدن
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رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التعليق على التحقيقات في القضية التي يتهم فيها نجله هانتر بايدن بالتهرب الضريبي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفيد، يوم الجمعة، ردًا على سؤال حول قضية نجله: "لا توجد أي تعليقات، وهذا السؤال يجب طرحه على وزارة العدل".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن تعيين المدعي ديفيد وايس محققا خاصة للإشراف على التحقيق مع هانتر بايدن. 

يذكر أن هانتر بايدن يتهم بالتهرب الضريبي، حيث لم يدفع ما مجموعه 100 ألف دولار من الضرائب في عامي 2017 و2018.

جو بايدن التحقيقات مع نجله هانتر بايدن التهرب الضريبي