أحمد دعبس يرد على اتهامات المدير الفني لـ«يد الزمالك»

انتقد أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحات أحمد رمضان المدير الفني لفريق اليد والذي اتهم فيها الإدارة بالعشوائية؛ بسبب تأخر سفر بعثة الفريق إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وقال أحمد دعبس: "لم أفهم المعنى من تصريحات المدير الفني، لأنه حضر الموقف مع الإدارة منذ البداية، وأنت رفضت السفر منذ البداية للمشاركة في البطولة العربية بسبب عامل الوقت، في حين كان أحمد الأحمر قائد الفريق يرحب بالسفر للمشاركة في البطولة".

وشدد على أن الجهاز الفني واللاعبين عقدوا جلسة مع أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي وتحدثوا عن ضرورة حسم ملف التجديد للاعبين وصرف المستحقات، وحصلوا على مستحقاتهم وتم التجديد للاعبين وحصل أحمد الأحمر على جزء من مستحقاته.

وتابع عضو المجلس : "أشكر الجماهير التي حجزت الحافلة للفريق فور وصول البعثة إلى السعودية على الرغم من أن مجلس الإدارة لم يتأخر في ذلك".

وأضاف: "هذا ليس وقت الخلافات والزمالك مشواره طويل في البطولة وكل الدعم للفريق، ومجلس الإدارة يدعم فريق اليد من أجل الاستمرار في المنافسة وحصد اللقب".