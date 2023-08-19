بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغْلَقَت البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة بلغت 0.14 %، عند 11.971،99 نقطة.

حيث تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 0.19 % ليستقر عند 970،16 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة بلغت 0.29 % بمجموع 895،99 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.19 % بمجموع 11.049،86 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 181 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 618 مليار درهم مغربي.