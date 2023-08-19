ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغْلَقَت البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة بلغت 0.14 %، عند 11.971،99 نقطة.
حيث تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 0.19 % ليستقر عند 970،16 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة بلغت 0.29 % بمجموع 895،99 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.19 % بمجموع 11.049،86 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 181 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 618 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب تغلق على انخفاض البورصة البورصة المغربية