أغْلَقَت البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة بلغت 0.14 %، عند 11.971،99 نقطة.
حيث تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة بلغت 0.19 % ليستقر عند 970،16 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة بلغت 0.29 % بمجموع 895،99 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.19 % بمجموع 11.049،86 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 181 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 618 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أغْلَقَت البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة بلغت 0.14 %، عند 11.971،99 نقطة.
أغْلَقَت البورصة المغربية يوم الجمعة، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة بلغت 0.14 %، عند 11.971،99 نقطة.