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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل سفر بعثة اليد إلى السعودية

يد الزمالك
يد الزمالك
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كشف أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل سفر بعثة  فريق اليد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم "سوبر جلوب".

وقال عبد الدايم :" كان هناك إصرار من إدارة الزمالك على سفر بعثة اليد رغم كل الظروف الصعبة التي تعرضنا لها".

وأضاف: "تم صرف جزء من مستحقات لاعبي اليد قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية من أجل تحفيزهم".

وتابع: "انتظم الفريق في معسكر إعداد داخلي لفريق اليد لمدة 10 أيام قبل السفر، والنادي لم يقصر في أزمة حجز الطيران لبعثة اليد".

أحمد عبد الدايم الزمالك البطولة العربية