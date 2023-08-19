ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انفجار وسط مدينة دونيتسك يخلف قتلى وجرحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مصدر في خدمات الطوارئ بدونيتسك، مصرع ثلاثة من عمال صيانة المرافق العامة، إثر انفجار وقع خلال عملهم في وسط مدينة دونيتسك، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ممثل خدمات الطوارئ: "خبراء المتفجرات يحاولون الآن تحديد سبب الانفجار، ووفقًا للبيانات الأولية، فإن جميع القتلى والمصابين هم عمال صيانة، كانوا يقومون بعملهم".

وأضاف: "من الممكن أن يكون هذا الاستهداف متعمدًا وبشكل خاص لهم بواسطة قنبلة يدوية من طائرة مسيّرة، كما يتم النظر فيما إذا كان الانفجار محليًا أو إذا ما كانت الذخيرة مزروعة هناك مسبقًا بطريقة ما".

وبحسب عمدة المدينة، أليكسي كولمزين، فإن الأشخاص الثلاثة، هم عمال صيانة المرافق العامة، كانوا يجرون عمليات صيانة على خط التدفئة الرئيسي في المنطقة.

وأفاد شهود عيان، بأن الانفجار وقع قرابة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

دونيتسك انفجار قتلى وجرحى