بصمة «كين» الأولى.. بايرن ميونخ يكتسح فيردر بريمن برباعية

اكتسح فريق بايرن ميونخ، مساء الجمعة، مضيفه فيردر بريمن برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيسير ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني في موسمه الجديد 2023-2024.

وقاد الدولي الإنجليزي هاري كين، قائد توتنهام هوتسبير السابق، هجوم البافاري أمام بريمن، بمعاونة كينجسلي كومان وليروى ساني وجمال موسيالا.

وشارك كين في فوز البايرن، حيث تواجد أساسيًا في التشكيل حتى غادر الملعب في الدقيقة 84 بعد استبداله بزميله ماتياس تيل.

وشهد اللقاء، وضع مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، بصمته الأولى مع العملاق البافاري، الذي تعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة تاريخية بلغت 120 مليون يورو لضمه من النادي اللندني.

وافتتح ليروى ساني، التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني للبايرن والأول له مع الفريق في الدقيقة 74، قبل أن يعود ساني ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 91، ليختتم ماتياس تيل الرباعية في الدقيقة 90+4.

وافتتح فريق بايرن ميونخ موسم 2023-2024، بخسارة قاسية أمام لايبزيج 0-3 في كأس السوبر الألماني على ملعب أليانز أرينا، يوم السبت الماضي، لينجح في مصالحة جماهيره بالانتصار على فيردر بريمن ويعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مبكرًا بعد حصده أول 3 نقاط في افتتاحية البوندسليجا.