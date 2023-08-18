الدوري السعودي.. النصر يسقط أمام التعاون بثنائية بمشاركة رونالدو

سقط فريق النصر، مساء اليوم الجمعة، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فخ الهزيمة أمام التعاون بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) لموسم 2023-2024.

وتلقى النصر، الهزيمة الثانية له في الموسم الجديد من الدوري السعودي، بعد الخسارة من التعاون والاتفاق في الجولة الأولى.

وشهدت المباراة، مشاركة رونالدو أساسيًا وخاض دقائقها كاملة، وذلك رفقة الدولي السنغالي ساديو ماني، أحد صفقات الفريق العالمية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وسجل ثنائية التعاون في شباك العالمي، ليندر تاوامبا في الدقيقة 20، وأحمد باحسين في الدقيقة 90+6.

وتراجع النصر بهذه الخسارة إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) بلا نقاط، فيما ربع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في المرتبة الرابعة.