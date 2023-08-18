غدًا.. 5465 طالبا يؤودن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد وإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي تنطلق غدا السبت، الموافق 19 أغسطس، وتنتهي 29 أغسطس الجاري، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وعددها 19 لجنة، يؤدي بها 5465 طالبا وطالبة.

وكما أكدت نائب المحافظ، على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، واتمام جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالإلتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة لسير الإمتحانات، وتناشد جميع الطلاب بالتأني والتركيز والجد والإجتهاد، متمنيةً لهم دوام التوفيق وان تكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.

ومن جانبه أكد يوسف الديب وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لاداء الإمتحانات بالدور الثاني يبلغ 5465 طالب وطالبة بواقع 1388 بالشعبة الأدبية و3765 بالشعبة العلمية علوم و312 بشعبة علمى رياضة يؤدون الإمتحانات خلال تلك الفترة بعدد 19 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة وتم توفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الإمتحانية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي و الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.