الفنان سمير عبد الغني لـ "البوابة نيوز": الذكاء الاصطناعي مفيد لتطوير الأدوات ومد المبدعين بالأفكار

استنكر الفنان ورسام الكاريكاتير سمير عبدالغنى، مخاوف الفنانين من الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الإنسان بطبيعته يخشى كل ماهو جديد.

وقال "عبد الغنى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه يري أن الذكاء الاصطناعى مفيد لتطوير الأدوات ومد المبدعين بالأفكار لتطوير إبداعهم، ولكن سوف يظل الخيال والإلهام أحد روافد الإبداع المهمة والملهمة.

وأضاف رسام الكاريكاتير، أنه قبل الذكاء الاصطناعى كان هناك مزورون فى منتهى البراعة وعندهم من الإمكانيات فى صنعة النقل والسرقة يفوق الوصف، ربما يعطى الذكاء الاصطناعى الفرصة لصغار المزورين بدخول المجال، لكن يبقى الأمل فى وجود الذكاء الاصطناعي لدى رجال القانون لملاحقة هؤلاء المزورين.

وتابع: "ليس هناك تهديد للفنانين الكبار، التهديد لصغار المبدعين وإنصاف المبدعين، ومن لديه مشروع حقيقى يجب ألا يخاف، ربما يضطرب السوق بعض الوقت، لكنه سوف يعود مرة أخرى".

وأردف: " الروبوت لا يرسم ولكنه يعيد إنتاج الأفكار المرسومة من قبل وهى ليست بالمئات وانما مليارات الصور المخزنة والتى تعتبر نتاج عمر الإنسانية ومن هنا تأتى الدهشة".