التشكيلية هبة عريبة تروي لـ "البوابة نيوز" تجربتها الفنية مع الذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعي يعد مدخلا جديدا للعديد من الجرائم بشكل عصري مما دفع محاميو مصر للتصدي اليه من خلال مؤتمرات وجلسات توعية للمحامين للتعامل مع هذه القضايا المعاصرة وكذلك لسن تشريعات قانونية جديدة، وبحكم عملها اهتمت المذيعة والفنانة التشكيلية ورائدة أعمال هبة عريبة بهذا الأمر فكان لـ "البوابة نيوز" معها هذا الحوار:

■ هل يفتح الذكاء الاصطناعى الطريق للمزورين ويهدد حقوق الملكية الفكرية؟

- أما عن الملكية الفكرية فهى جزء من جرائم الذكاء الاصطناعي بل تم خلق جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل وبمسميات جديدة أيضا. وبالأخص مجال الفكر والفن والإبداع والكتابة الأدبية والموسيقية.

■ الذكاء الاصطناعي.. هل يخدم الفن؟

- الذكاء الاصطناعي فى نظرى لايهدد الفن التشكيلى ولا الفنان.. ولكن لابد أن يتطور الفنان من نفسه لمواكبة العصر نفس الحال عندما ظهر الكمبيوتر وبرامج الجرافيك ونالت

- الذكاء الاصطناعي فى نظرى لايهدد الفن التشكيلى ولا الفنان.. ولكن لابد أن يتطور الفنان من نفسه لمواكبة العصر نفس الحال عندما ظهر الكمبيوتر وبرامج الجرافيك ونالت اعتراضات من فنانين كتير على الرغم أنها أصبحت الآن مجالا ثريا للإبداع الفنى ولها فنانون متخصصون.

ولكن الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة نظرا لسرعة تطوره.. وتجنب وخوف الفنان منه سوف يؤخره كثيراااا عن الحياة ومواكبة العصر وليعى الفنان فيما وكيف يستخدم تلك الأدوات المعاصرة لتطوره الفكرى والتقنى والإبداعي. فالذكاء الاصطناعي أداة ووسيلة جيدة لمن يريد البقاء مواكبا للعالم.

■ ماذا عن تجربتك الفنية مع الذكاء الاصطناعي؟

- عن تجربتي الشخصية. لقد أتممت معرضا كاملا بأعمال فنية رقمية جمعت بين التصوير السيلفي والجرافيك ومعالجات لها بالذكاء الاصطناعي ثم تم العرض بالكامل على عالم الميتافيرس.. تجربة ثرية جداا بالنسبة وعالم يستحق خوض التجربة معرفة جديدة كجوانب تقنية وثقافية أيضًا.

وأضيف أن المعرض قائم حتى الآن فى قاعة الجزيرة بالميتافيرس وهنا كسر حاجز الالتزام بمعدة عرض أسبوع وأسبوعين أو شهر كما اعتدتنا من القاعات فى الواقع.. المعرض على الميتافيرس مستمر إلى الأبد إلا إذا أنا قررت حذفه نهائيا.

■ هل يؤثر الذكاء الاصطناعى على سوق الفن؟

- نعترف أن ذائقة المتلقي والمقتني تختلف تبعا للعصر والحالة الاقتصادية والاجتماعية. من فترة تم غرق الاسواق بالاعمال الصينية ورغم قلق الفنانين الا ان فى مقتنين حريصين غلى زيارة القاعات واقتناء أعمال.

وهنا أرى السوق كبيرا ومتاحا للجميع حتى الهواة لديهم قدر من التسويق كما لا ننكر ان الدعاية للفنان والعمل الابداعي لها عامل التسويق فى حد ذاته عامل كبير على حركة السوق والحراك. وان كان لدينا بعض من مزورين وحرامية وايضا احتكار لبعض الفنانين لاحتكار السوق. أرى لا بأس فلا شئ يدوم للابد ولابد أن المتلقي والمقتنى والفنان ايضا سينجو من هؤلاء.

■ هل هناك اقتراحات من وجهة نظرك للتعامل مع الذكاء الاصطناعى دون قلق؟

- هذا السؤال يحتاج الى عمل جماعي وتعاون بين كافة الجهات ختى نضمن خدمة الذكاء الاصطناعي للفن والفنانين والساحة الثقافية. القائم الآن جهود وتجارب فردية من الفنانين.. وقد أوصيت فى برامجى واحد لقاءتى بالتليفزيون لابد من تضافر الجهود واعتبار الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي المعزز جسرا لعبور الفنان المصري إلى العالم.

ونأمل فى القريب العاجل أن يحصل هذا مع وعى الكليات الفنية لأنها جانب وعمود أساسي فى مواكبة العصر لابد للطالب ان يعتاد على ذلك ومواكبة المناهج وسوق العمل والا نبقي بنضيع عمر هؤلاء الشباب وبنأخرهم كتيرا عن العالم.