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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جمال فرويز لـ«البوابة نيوز»: الوعي هو الحل للقضاء على التقاليع الخاطئة وهوس التريند

جمال فرويز استشاري
جمال فرويز استشاري الطب النفسي
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أكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب نفسي، أن القضاء على ظاهرة التقاليع الخاطئة هو الوعي والتعليم، ولكننا نعيش في مرحلة الانفتاح التكنولوجي والثورة التكنولوجية الرابعة. 

وقال «فرويز» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: "لا نمتلك خط فاصل عن الواقع والخيال والحقيقة والسراب ولكن أطفالنا تُقلد بشكل جنوني، لذلك أكرر وأقول أن الوعي هو الحل الرئيسي للقضاء علي ظاهرة تقاليد التقاليع". 

وتابع: "لا ألوم المسلسل ولا أبطال العمل ولكن المتلقي نفسه لم يمتلك سلاح الوعي اللي يقدر يفرق بيه بين إيه اللي بيتعمل وإيه اللي ميتعملش". 

وأوضح أن هناك أشخاص يقومون بتصوير أنفسهم وهم ينتحرون لركوب التريند وهذا وإن دل يدل علي الانحطاط الثقافي أو النسخ الثقافي وقلة وانعدام الوعي وأنهم لديهم هوس التريند. 

جمال فرويز البوابة نيوز الوعي هو الحل للقضاء علي التقاليع الخاطئة وهوس التريند