علي الهلباوي يغني أمام رؤساء العالم في الهند بقمة مجموعة العشرين

وصل المطرب علي الهلباوي اليوم إلى مدينة بنارس الهندية، للمشاركة في إحياء الحفل الغنائي العالمي لقمة مجموعة العشرين.

يمثل الهلباوي مصر في احتفالية المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي لدول العشرين، والتي تشهد مشاركة عشرين مطرب من مختلف دول المجموعة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين بصحبة أوركسترا موسيقية للاحتفاء بالدورة الجديدة من القمة العالمية.

وتعد مشاركة علي الهلباوي نقلة عالمية في مشواره الغنائي وإطلالة استثنائية لمصر حيث تعد أول مشاركة غنائية مصرية في فعاليات المنتدى الاقتصادي الأهم والأكبر على مستوى العالم، ويمثل خلالها الهلباوي مصر وألمانيا بترشيح من فرقة كايرو ستيبس المصرية الألمانية.

من المقرر أن يشارك علي الهلباوي في حفلتين خلال يومي 25 و26 أغسطس بمشاركة 19 مطرب من مختلف دول محموعة العشرين، لاستقبال الوفود الرئاسية المشاركة في القمة، من بينهم حلول مصر كضيف خاص لنسخة هذا العام.

تأتي هذه الإطلالة العالمية لعلي الهلباوي في الهند قبل أيام من حفله المنتظر في القاهرة بمشاركة فرقة كايرو ستيبس، التي تعيد إحياء مشروعها الغنائي المولد والميلاد بحفل جماهيري مساء 30 أغسطس.