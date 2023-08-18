الهلال السعودي يعوض إخفاق الموسم الماضي بـ6 صفقات من العيار الثقيل.. بونو ونيمار أحدث المنضمين.. ومهاجم فولهام في طريقه لارتداء قميص الزعيم

خطف نادي الهلال السعودي، الأضواء من جميع أندية أوروبا والأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بإبرامه العديد من الصفقات العالمية، التي قد تعيده لمنصات التتويج مجددًا خلال الموسم الجديد 2023-2024، بعد إخفاق الموسم الماضي والخروج بموسم صفري، ليتحرك في الصيف الحالي بتدعيم صفوفه بنجوم من العيار الثقيل.

حُرم الهلال في موسم 2022-2023 من التعاقدات، ما أثر عليه بالسلب على مستوى البطولات المحلية والقارية، حيث احتل الزعيم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم المنقضي، وخسر 3 نهائيات، الأول كان كأس ملك السعودية من الوحدة، والثاني دوري أبطال آسيا من أوراوا الياباني، والثالث البطولة العربية من النصر، بجانب خسارة المنافسة على لقب السوبر السعودي، بالخروج من الدور نصف النهائي من الفيحاء.

صندوق الاستثمار السعودي

وفي يونيو 2023، أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، استحواذ صندوق الاستثمار السعودي، على ملكية 4 نوادي كبيرة بدوري روشن (الدوري السعودي)، هم: الهلال، أهلي جدة، النصر، واتحاد جدة، بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، استهدافًا لرؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، وكذا لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال (120 مليون دولار) إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا (480 مليون دولار)، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار).

صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي

وتحرك الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023 بشكل قوي، وبدأ الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي، لمدة 3 سنوات مقبلة حتى صيف 2026، في صفقة كلفت خزائن النادي 55 مليون يورو، وذلك بالرغم من الاهتمام القوي من برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته.

وثاني صفقات زعيم آسيا، كان المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، ولم يكشف النادي عن القيمة المالية لصفقة ضم أسد التيرانجا البالغ من العمر 32 عامًا، لكن العديد من التقارير الصحفية كشفت أنها بلغت 23 مليون يورو، ليرتدي القميص الأزرق لمدة 3 مواسم.

كوليبالي

وبعد أيام تحركت إدارة كبير الرياض نحو الدوري الإيطالي لضم أحد أفضل لاعبيه، وهو نجم لاتسيو، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي كان مطلوبًا أكثر من ناد أوروبي طوال السنوات الماضية، لكن الهلال خطفه من أنياب الأندية التي ترغب في الحصول عليه وضمه حتى 2026 في صفقة قدرت بـ42 مليون يورو، على أن يحصل اللاعب على راتب يقارب 25 مليون يورو.

سافيتش

وبعدها أبرم الهلال، صفقة البرازيلي مالكوم من زينيت الروسي، مقابل 60 مليون يورو، قبل أن يرافقه نجم برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا للرياض وارتداء قميص نادي القرن الآسيوي لمدة موسمين ليتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بـ100 مليون يورو، كما دفع الهلال مبلغ 90 مليون يورو للبي إس جي للتخلي عن راقص السامبا.

مالكوم

وبعد التعاقد مع نيمار، تصدر اللاعب البرازيلي قائمة أغلى اللاعبين في الدوري السعودي، كما حصل على امتيازات عديدة مع الهلال، أبرزها، طائرة خاصة تحت تصرفه طيلة فترة وجوده بالمملكة، قصر مكون من 24 غرفة بالخدم، 80 ألف يورو للفوز فى مباراة يخوضها مع الهلال، 500 ألف يورو لكل منشور على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى عن السعودية، وأسطول سيارات فاخرة تحت تصرفه.

نيمار

وبعد نيمار، تعاقد الهلال السعودي مع الحارس المغربي ياسين بونو، ليصبح أحدث المنضمين من صفقات العيار الثقيل، قادمًا من إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد حتى 3 مواسم، وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 21 مليون يورو شاملة الإضافات، على أن يحصل أسد الأطلس على راتب سنوي يُقدر بـ15 مليون يورو.

ياسين بونو

وأفادت بعض التقارير، بأن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالنادي السعودي، تحمل تكاليف صفقة انضمام بونو للهلال.

مهاجم فولهام في الطريق للرياض

وأكدت بعض التقارير أيضًا، على أن الهلال اقترب بشدة من حسم صفقة عالمية جديدة في الصيف الحالي، وفي طريقها للرياض من أجل التوقيع والإعلان الرسمي عن انضمام الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي فولهام الإنجليزي، لصفوف الزعيم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ميتروفيتش

ووافق فولهام على انتقال ميتروفيتش إلى الهلال مقابل الحصول على 40 مليون يورو، وهو العرض الأخير الذي قدمه الجانب السعودي، بعد رفض العرض الأول، لينضم إلى كتيبة الأجانب العالميين في صفوف الهلال، الذي يأمل في التتويج بالبطولات في الموسم الجديد.