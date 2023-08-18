هالة منصور لـ البوابة نيوز : تقاليع حفلات الزفاف سببها تقليد الدراما وهوس التريند

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الإجتماع، بجامعة بنها أن ظاهرة " العبر والمواعظ عبر المايكات في حفلات الزفاف" المنتشرة حالياً هي نوع من أنواع التقاليع لمجرد الأبهار وإنتشار هذه المشاهد وتكرارها علي منصات السوشيال ميديا من قبل بعض الأشخاص معتبرة انها مبالغة واصطناع منهم من خلال البحث عن تقليعة جديدة لتحقيق الربح وركوب التريند والشهرة.

وأضافت «منصور» في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا النوع من التقاليع يتسبب في عدم الشعور بالسعادة الحقيقية وفقدان بريق الفرحة مقابل الشو.

وأشارت الى أن ما يحدث جزء منه تقليد عبر الشاشات سواء السينما أو الدراما ولكن تقليدهم لهذا التقليع قد يكون بشكل أكثر فجاجة والهدف منه لفت الأنتباه والتداول وكسب الأرباح علي صفحاتهم.

واختتمت «منصور» حديثها برسالة لمن يرغب في عمل الشو علي حساب الفرحة والسعادة قائلة: "افرحوا واتبسطوا وسيبكم من التقليد، أفرحوا ببساطتكم وعيشوا حياة هادئة".