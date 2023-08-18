متسلق يقفز من برج إيفل بمظلة والشرطة تقبض عليه

قام متسلق بالقفز من برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس باستخدام مظلة مثل التي يتم استخدامها في رياضة sky diving وذلك بعد أن راوغ الأمن ليستطيع القفز من أعلى البرج، بينما وجهت الشرطة اتهامات جنائية للرجل بعد هروبه من الأمن والقيام بعمل غير مشروع.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد هبط الرجل في ملعب قريب من البرج، وقد دخل الرجل وهو متسلق جبال متمرس محيط البرج بعد الساعة 5 صباحًا (4 صباحًا بتوقيت جرينتش) بقليل يوم الخميس قبل افتتاح البرج رسميًا للجمهور بوقت طويل وقد تم بالفعل اكتشافه من قبل الحراس.

ووفقًا لأحد الحراس العاملين في تأمين البرح فلم يتمكنوا من الوصول إليه إلا عندما وصل إلى القمة ولم يستطع أي شخص إيقافه بالرغم من حمله للمظلة في حقيبة ظهر كان يحملها، وقالت الشرطة الفرنسة إنه بمجرد اقترابه من قمة البرج الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترا قفز وهبط في مكان قريب حيث تم اعتقاله بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر.

وقال مشغل برج إيفل في بيان “سيت ”: "هذا النوع من التصرف غير المسؤول يعرض الأشخاص العاملين في البرج أو تحته للخطر".

ويبدو أن الرجل كان يسعى لمغامرة لن تسنى بالنسبة له إلا أن الشرطة قبضت عليه على الفور، ويعتبر برج إيفل هو أفضل مكان سياحي في العاصمة الفرنسية ، وقد اجتذب 5.9 مليون زائر في عام 2022.

وقال سيت إن افتتاح البرج، عادة يكون في الساعة 9 صباحًا إلا أنه تأخر قليلاً بسبب الحادث مضيفًا أنه وجه اتهامات جنائية ضد الرجل.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تحدث هذا الأسبوع وتجذب الاهتمام إلى برج إيفل ففي الأسبوع الماضي، تم إخلاء برج إيفل مرتين في نفس اليوم بعد تنيهات بوجود قنبة إلا أنه لم يتم اكتشاف أي شيء خطير، وفي يوم الاثنين الماضي تم العثور على سائحين أمريكيين مخمورين نائمين في ليلة مزدحمة في مرتفعات البرج، بعد أن تهربوا من الأمن في الليلة السابقة.

برج إيفل

برج إيفل هو من أبرز المعالم السياحية في باريس، فرنسا، ويُعتبر رمزًا للمدينة وأحد أشهر المعالم في العالم. تم بناء البرج في الفترة من عام 1887 إلى 1889، وتم افتتاحه في إطار معرض باريس العالمي في عام 1889.

يصل ارتفاع البرج إيفل إلى حوالي 324 مترًا (1063 قدمًا)، وكان يُعتبر أعلى برج في العالم لفترة طويلة قبل أن يتم بناء برجات أخرى. يتكون البرج من سلسلة من الهياكل المعدنية الحديدية والمسامير، وتم تصميمه بواسطة المهندس غوستاف أيفل الذي أعطى اسمه للبرج.

يتكون البرج من ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يمكن للزوار الصعود إلى الأقسام العلوية باستخدام المصاعد أو السلالم. يوفر البرج إطلالات رائعة على مدينة باريس، ويعتبر واحدًا من أفضل الأماكن للاستمتاع بالمناظر الجميلة والتقاط الصور.

يعتبر برج إيفل وجهة سياحية مهمة، ويزوره الملايين من السياح سنويًا. يحتوي البرج على مجموعة متنوعة من المطاعم والمتاجر والمعارض، ويتم تنظيم فعاليات وأحداث مختلفة في الموقع.