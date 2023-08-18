اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 10:27 م

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، بأداء مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يؤدى ١١٨٦٠٥ طلاب وطالبات ممن رسبوا في مادتين فأقل الامتحانات بنفس أرقام جلوس الدور الأول.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، أمس الجمعة، إنهاء كافة استعداداتها لبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة مع اتباع نفس الضوابط التي تمت خلال امتحانات الدور الأول مع التشديد على عمليات التأمين لكافة مراحل سير الامتحانات.

وأكدت الوزارة انتهاء طباعة الأسئلة وتظريف وصندقة ورق الأسئلة والإجابات وتسفير الأوراق للمحافظات بواسطة الجهات المعنية بذلك.

وأوضحت الوزارة أنه لا تغيير في شكل ونظام امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات بنظام أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪ من عدد الأسئلة مع تخصيص 15% للأسئلة المقالية، ويجيب الطلاب عن الأسئلة من خلال البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية مع التأكيد على التصحيح الإلكتروني لجميع الأسئلة.