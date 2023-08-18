طارق الشناوي لـ"البوابة نيوز": السينما تعكس ما يحدث في الواقع وليس العكس

علق الناقد الكبير طارق الشناوي علي تقليد المواطنين للمسلسلات وما يحث بها من تقاليع علي أرض الواقع مثل العبر والمواعظ عبر المايكات في حفلات الزفاف" قائلاً لا شك أن السوشيال ميديا اثرت في حياتنا اليومية بشكل كبير جدًا، ولا أحد ينكر أيضًا أن السينما تعتمد بشكل أكبر علي السوشيال ميديا.

وأوضح «الشناوي» في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": أنه لا نستطيع القول بأن الناس تقلد المسلسلات ولكن المسلسلات والدراما هي التي أخذت من السوشيال ميديا.

وتسأل الناقد الفني، من يقوم بتحريك السوشيال ميديا؟، أكيد الناس وفي هذه الحالة تعتبر المادة المتاحة علي السوشيال ميديا أو في الواقع بمثابة بضاعة "رايحة جاية" بمعني أن هناك تأثير وتأثر.