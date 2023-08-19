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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لمدة 22 عامًا.. سجن امرأة حاولت قتل ترامب بمادة سامة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قضت محكمة أمريكية، بحبس امرأة تحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية لمدة 22 سنة لإدانتها بإرسال رسالة في 2020 إلى الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب تحوى مادة الريسين شديدة التسمم.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فإن باسكال سيسيل فيرونيك فيرييه "55 عاما"، والتي أقرت بالذنب في وقت سابق من العام الجاري، كانت أرسلت الخطابات إلى ترامب و٨ من مسئولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس الأمريكية.

واحتوت رسالتها إلى ترامب على "لغة تهديدية"، ودعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات الرئاسية حينها، وفق وزارة العدل الأمريكية.

وفى الفترة التي أرسلت فيها رسالتها السامة إلى ترامب، كتبت فيرييه على منصة إكس "تويتر سابقا" أشارت إلى وجوب أن يعمد أحدهم إلى "إطلاق النار على ترامب في وجهه"، وتهديد رئيس الولايات المتحدة جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس ٥ سنوات.

وحسب ما ذكرت إفادة خطية لمكتب التحقيقات الاتحادي قدمت مع وثائق الاتهام، فإن منشأة لفرز البريد فى البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن اعترضت المظروف الموجه لترامب في سبتمبر 2020، حيث أثار ريبة موظفي البريد واتصلوا بمكتب التحقيقات الاتحادي.

إدارة ترامب قتل ترامب