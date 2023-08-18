الأونروا تعلق خدماتها فى "عين الحلوة" بعد انتهاك مسلحين لمبانيها

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 09:59 م

قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا جنوبي لبنان، بدءا من الحادية عشرة ونصف صباح أمس الجمعة، احتجاجا على استمرار وجود مسلحين في منشآتها بالمخيم بما فى ذلك المدارس.

وقالت الوكالة فى بيان: "إننا لا نتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها، ومن غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال ٣٢٠٠ طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها".

وجددت الأونروا دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق.