استفزاز إسرائيلي.. عشرات المصابين فى اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

أصيب 8 شبان فلسطينيين ومتضامن وصحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بإجراءات الاحتلال القمعية وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وقال مراد شتيوي، الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية الفلسطينية في كفر قدوم، في تصريحات نشرتها الوكالة، إن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية مطلقة على المشاركين في المسيرة باستخدام كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أسفر عن وقوع ١٠ إصابات لشاب في بطنه نقل إلى مستشفى درويش نزال بقلقيلية لتلقي العلاج بينما عولجت الحالات الأخرى ميدانيا.

وأضاف شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين واستخدموها لقناصتهم الذين أطلقوا الرصاص الحي بعد كشف كمائنهم دون إصابات أو اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين لصلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بالاحتلال وجرائمه كما شارك فيها عدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الاسرائيليين.

في حين، اقتحم مستوطنون، الجمعة، موقعا أثريا بمدينة أريحا، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية للوكالة، بأن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري "كنيس شهوان" في المدينة، لأداء طقوس تلمودية، ما تسبب في وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، فلسطينيا من طوباس خلال مروره عن حاجز "شافي شمرون" العسكري شمال غرب نابلس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، في تصريحات نشرتها الوكالة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت أحمد محمد دراغمة، وهو عضو مجلس بلدية طوباس، خلال مروره عن الحاجز المذكور. وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، مواطنين من قريتي فقوعة وفحمة، في محافظة جنين.