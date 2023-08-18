بحوزتهما مشغولات ذهبية.. حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية اليوم بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وعثر بحوزتهم على مشغولات ذهبية كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

القى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتان كونا تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بالأميرية .

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة وتمكنت من ضبط (سيدتان "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والإستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية ، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.