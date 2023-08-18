مسئول روسي: الحكومة الروسية بصدد بناء محطة "باكش-2" النووية في المجر

أكد مسؤول رفيع المستوى في شركة "روسآتوم" الروسية أن موسكو وبودابست وقعتا وثائق البناء المباشر للمفاعلين الـ 5 والـ 6 بمحطة "باكش-2" للطاقة الكهرذرية في المجر.

وقال المسؤول، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الفضائية، مساء اليوم الجمعة: «يمنحنا الانتقال إلى مرحلة البناء المباشر الضوء الأخضر لبدء إنتاج المعدات الرئيسية للمحطة».

وأضاف أن مشروع محطة «باكش-2» مهم للصناعة المجرية ودول أوروبا ودول أخرى.

ووقعت اتفاقية حكومية في مارس 2014 أن تقدم روسيا بموجبها قرضا للمجر لتمويل بناء المفاعلين 5 و6 في محطة "باكش-2".

وتصل قيمة القرض إلى 10 مليارات يورو، لتمويل 80% من كلفة بناء المفاعلين.

يذكر أن محطة "باكش" بناها الاتحاد السوفيتي في المجر وتضم أربعة مفاعلات، وتأتي محطة "باكش-2" استكمالا لتطوير الطاقة الكهرذرية في هنغاريا التي تولد فيها محطة "باكش" خمسين بالمائة من إجمالي الكهرباء.