مجد القاسم يكشف أهم قصص الحب في حياة فريد الأطرش

أكد الفنان مجد القاسم ، بأن المسلسل الذي يتناول قصة حياة الموسيقار فريد الأطرش "راح".

وأكد القاسم، خلال لقائه ببرنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع علي شاشة تليفزيون الحياة ، أنه لا يعلم سبب رفض المنتجين لإنتاج العمل حتي الآن، رغم أنه كان يحلم بتقديم سيرته الذاتية في عمل فني، حيث تأثر بفنه وموسيقاه منذ الصغر.

وأضاف القاسم: فريد الاطرش كان بسيطا وكريما ومتواضعا للغاية، فلم يكن متكلفا أبدا ولا متكبرا حيث غني لحارسي العقارات في منطقة الزمالك وتأخر علي عزومة الفنانة مريم فخر الدين، مشيرا إلي أن شادية وسامية جمال كانتا أشهر قصتي حب في حياة فريد الاطرش.

وكشف مجد القاسم خلال الحلقة كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

أيضا تحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام ف البيت.