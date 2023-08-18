المقاولون يرحب بقضاء عبدالناصر فترة معايشة في ريال بيتيس

رحب نادي المقاولون العرب بفكرة قضاء محمد عبدالناصر لاعب النادي مواليد 2006 فترة معايشة مع نادي ريال بيتيس الإسباني بعد تصدره اختبارات المشروع الخاص باكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم

شارك لاعب المقاولون العرب في مشروع " The Showcase " أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من وكلاء ومسؤلي الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس و سيلتا فيجو وبلد الوليد.

وتم استضافة الحدث على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة واستهدف المشروع الفئة العمرية بداية من سن ١٧ سنة

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن تواجد محمد عبد الناصر في هذا المشروع يأتي تأكيدا لخطة النادي حيث يعمل النادي منذ فترة طويلة مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين

وأوضح فتحي أن عبد الناصر يتم إعداده بعد احتراف عمر فايد ليكون امتدادا لمواهب نادي المقاولون العرب التي يتم تصديرها لأوروبا وسيتم مناقشة تفاصيل مشاركته في مشروع المواهب الأفريقية والعروض التي تلقاها بما يخدم مصلحته ومصلحة الكرة المصرية ونادي المقاولون العرب.

وأبدى فتحي سعادته بوجود اثنين من المواهب المصرية ضمن 7 لاعبين تم اختيارهم من ضمن 400 موهبة افريقية وهو ما يؤكد أن مصر مليئة بالمواهب وتحتاج الفرصة والدعم لتنافس على مستوى العالم.

كان نادي المقاولون العرب قد سجل رقما مميزا في الدوري الموسم الماضي بعدما دفع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي.