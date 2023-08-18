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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تدرس إخلاء قاعدتين للطائرات المسيرة في النيجر

مسيرة
مسيرة
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كشف جيمس هيكر قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا، أن بلاده تجهز خططا احترازية لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات بدون طيار (المسيرة) ومكافحة الإرهاب في النيجر إذا لزم الأمر.

وأوضح قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" ، أنه لا يوجد حتى الآن قرار للإجلاء من النيجر التي كانت أكبر نقطة انطلاق لمكافحة الإرهاب بالنسبة لواشنطن في منطقتي الصحراء والساحل بغرب افريقيا.

وأضاف هيكر أن إخلاء القاعدتين حال تنفيذه سيكون له "تأثير واضح على جهود الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب".

وعبر عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر وعدم الاضطرار إلى المغادرة، في ظل المجلس العسكري الحاكم الجديد للدولة الواقعة في غرب افريقيا.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من يوليوالماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط الجماعات المسلحة.

جيمس هيكر قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا النيجر مسيرة مكافحة الإرهاب