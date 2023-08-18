مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم مروع بمطروح

اتشحت مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بالسواد حزنًا على مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم مروع علي طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن وصرحت جهات التحقيق بمطروح بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليمها لذويهم لدفنهم في مسقط رأسهم بمركز كفر شكر وسط حالة من الحزن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أكد الأهالي أن الحادث وقع في مطروح، حيث كانت الأسرة في اجازة مصيف وتعرضت لحادث أسفر عن مصرع رب الأسرة ووالدته و2 طفلين وإصابة طفلة بينما ترقد الزوجة في حالة خطرة بالمستشفى.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك لدفتر عزاء الراحلين حيث نعي الأهالي والأصدقاء الراحلون مؤكدين أن الخبر فاجعة بكل المقاييس.

وكان 5 من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى العلمين النموذجي بدخول 5 جثث هامدة باسم جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة الأب ، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة والدة الأب ووعادل عمرو عادل 3 سنوات وجميعهم من مركز كفر شكر إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي وإصابة هيام جمال الشربيني 35 سنة اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم والطفلة جودي عمرو عادل 6 سنوات وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الضحايا

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