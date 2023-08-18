جنوب إفريقيا تنظم غدًا معرضًا تجاريًا لمجموعة "البريكس" قبيل انطلاق أعمال القمة الـ15

تستضيف دولة جنوب إفريقيا قمة «البريكس» الخامسة عشر، في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري تحت شعار "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع بشكل متبادل والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة"، حيث تعد جنوب إفريقيا هي رئيس مجموعة بريكس لهذا العام.

وسبق هذه القمة حوار بين بعثات التجارة والاستثمار من البرازيل وروسيا والهند والصين، والذي يعقد في مقاطعات جوتنج وكيب الغربية والشرقية وكوازولو ناتال في الفترة من 13 إلى 23 أغسطس 2023.

كذلك يفتتح وزراء تجارة دول مجموعة البريكس رسميًا، غدًا السبت، معرضًا تجاريًا يعد بمثابة منصة لعرض منتجات وخدمات من شركات ومؤسسات من جنوب إفريقيا وبقية إفريقيا، بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، وذلك قبيل أيام قليلة من انعقاد منتدى الأعمال للمجموعة المقرر في 22 أغسطس الجاري بجوهانسبرج.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة (DTIC) الجنوب إفريقية - في بيان لها - إنها تتولى تنظيم المعرض جنبًا إلى جنب مع القطاع الجنوب إفريقي في مجلس أعمال "البريكس"، والذي يعقد بمركز مؤتمرات جالاجر خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري، حيث يفتتحه وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا إبراهيم باتيل مع نظرائه في مجموعة بريكس.

وسيكون المعرض بمثابة منصة لعرض المنتجات والخدمات من دول "البريكس" بالإضافة إلى التفاعل بين الشركات التي تهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار بالمجموعة.

كذلك سيتضمن المعرض سلسلة من الجلسات بعناوين هي؛ منتدى التعاون في مجال الطاقة، وتسريع تطوير البنية التحتية من خلال الأعمال الحكومية / الشراكات الخاصة، واحتضان الاقتصاد الرقمي من أجل التحول والتقدم، وحوار بريكس حول استراتيجية النقل الجوي، وأهمية المهارات للوظائف الناشئة والمستقبلية، وأدوات تمويل مؤسسات التمويل التنموية DFI، ومنتدى تصنيع بريكس، وحوار رفيع المستوى حول اقتصاد المحيطات، وحوار بريكس حول استراتيجية النقل الجوي.

كما تناقش الجلسات التأهب للوباء والوقاية والاستجابة (PPPR)، والمكانة الاقتصادية لأفريقيا في تحالف البريكس الذي تستضيفه هذا العام وكالة جوتنج للنمو والتنمية (GGDA).