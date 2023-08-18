صحة مطروح: خروج 47 حالة من مصابي حادث الأتوبيس وحجز 4 حالات تحت الملاحظة

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، اليوم الجمعة، إنه تم خروج 30 شخصا من مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السياحي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي من مستشفى مطروح العام نتيجة تحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية لهم.

وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفى مطروح العام استقبل 34 مصابًا نتيجة انقلاب الأتوبيس السياحي، وأغلب الإصابات بسيطة ومتوسطة ككدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، لافتاً الى أنه تم حجز 4 حالات بقسم الجراحة بالمستشفى تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة.

وأشار الى أن مستشفى رأس الحكمة المركزى استقبل 17 مصابًا في ذات الحادث، وتم خروج جميع المصابين من المستشفى نتيجة تحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم كافة الاسعافات والخدمات الطبية لهم.

وأكد سالم أن إجمالي مصابي الحادث 51 مصابا وإجمالي حالات الخروج لتحسن الحالة بعد تقديم الرعاية الطبية 47 شخصا، فيما تم حجز 4 حالات بقسم الجراحة العامة بمستشفى مطروح العام وحالتهم مستقرة، ولم ينتج عن الحادث أى حالة وفاة.

كان قد أصيب 51 شخصًا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 48 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي أعلى كوبري الماظة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى مطروح العام.

استقبل مستشفى مطروح العام 34 مصابًا، ومستشفى رأس الحكمة المركزي 17 مصابًا، نتيجة حادث انقلاب أتوبيس سياحي ع ن ج 758 أمام قرية الماظة السياحية على طريق الإسكندرية مطروح.

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات للمصابين وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.